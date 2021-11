Lula lidera disputa ao Planalto em Minas Gerais

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada entre os dias 17 e 19 de novembro pelo Instituto F5 Atualiza Dados mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os mineiros na eleição para a Presidência da República. O ex-presidente está à frente de Jair Bolsonaro. Na terceira colocação, aparece o ex-juiz Sergio Moro. A sondagem feita pelo F5 a pedido da TV Alterosa e do Estado de Minas também indicou a preferência dos mineiros para os cargos de governador e senador.

Em nível nacional, o petista lidera em todos os cenários. No primeiro, com o governador de São Paulo, João Doria, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro vem logo em seguida, com 29%. Sergio Moro, ex-juiz condenado como parcial e suspeito pelo STF, registrou 9% da preferência dos entrevistados. Logo atrás tem Ciro Gomes (PDT) com 4%. Quem também foi mencionado foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), com 3%, à frente de Doria, com 2%. Felipe d'Avila (Novo) é o último, com 0,5% das intenções de voto. Votos brancos e nulos, nesse cenário, somaram 6%, enquanto os indecisos ficaram na margem de 8,5%.

No segundo cenário, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula aparece com os mesmos 38%. No entanto, Bolsonaro, neste caso, surge com 30%, enquanto Sergio Moro tem 10% da preferência do público entrevistado. Ciro Gomes e Rodrigo Pacheco registraram 3% das intenções de voto. Já Leite e Felipe d'Avila atingiram 1%. Votos brancos e nulos ficaram em 6%, enquanto 8% ficaram indecisos.

