Lula lidera no Nordeste e Sudeste e Bolsonaro no Sul, Norte e Centro-Oeste, diz Ipec

247 - A primeira pesquisa Ipec do segundo turno das eleições, divulgada na quarta-feira (5), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a intenção de voto do eleitorado das regiões Nordeste e Sudeste, enquanto Jair Bolsonaro (PL) aparece à frente no Norte, Centro-Oeste e Sul.

De acordo com o levantamento, Lula registra 55% dos votos válidos, contra 45% de Jair Bolsonaro. Nos votos totais, Lula teve 51% e Jair Bolsonaro, 43%. Brancos e nulos somaram 4% e não souberam responder, 2%.

A pesquisa Ipec mostra que Lula possui 9% das intenções de voto dos eleitores do Nordeste, ante 26% de Bolsonaro. No primeiro turno, Lula obteve 67% dos votos válidos na região. No Sudeste, Lula lidera com uma pequena vantagem sobre o atual ocupante do Palácio do Planalto: 47% x 45%. No primeiro turno, Lula registrou 42,6% dos votos válidos e Bolsonaro 47,6%.

Ainda conforme o levantamento, Bolsonaro tem 53% das intenções de voto nas regiões Norte e Centro-Oeste, contra 43% do ex-presidente. No primeiro turno, Bolsonaro teve 53,8% dos votos do Centro-Oeste, contra 37,8% de Lula. No Norte do país, Bolsonaro obteve 47% e o petista 45,5%.

Bolsonaro também lidera no Sul, com 54% das intenções de voto, e Lula registra 37% da preferência do eleitorado. No primeiro turno, o atual ocupante do Palácio do Planalto obteve 54,6% dos votos, contra 36,8% de Lula.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.

