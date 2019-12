"Lula livre mexeu com a conjuntura política e incomoda", diz Gleisi

"Bolsonaro e Moro se esforçam em tentar desdenhar Lula, em dizer que ele é passado, carta fora do baralho. Mas, o fato é que Lula livre mexeu com a conjuntura política, pautou a vida do povo, o que incomoda Paulo Guedes", afirmou a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) comentou as recentes declarações de Jair Bolsonaro e de seu ministro Sergio Moro sobre Lula que, segundo ela, evidenciam o quanto a liberdade do ex-presidente incomoda o governo da extrema-direita.

"Bolsonaro e Moro se esforçam em tentar desdenhar Lula, em dizer que ele é passado, carta fora do baralho. Mas, o fato é que Lula livre mexeu com a conjuntura política, pautou a vida do povo, o que incomoda Paulo Guedes. Sabem com quem estão lidando, é só olhar as pesquisas", enfatizou a parlamentar.

Com a rejeição nas pesquisas aumentando, Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula "é carta fora do baralho" ao se referir à sucessão presidencial. Moro, por sua vez, diz que Lula é "coisa do passado".