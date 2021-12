Lula mantém favoritismo e Moro cai para um dígito, diz pesquisa

Segundo levantamento do Modalmais/Futura, no principal cenário de 1º turno, Lula marca 37,9% das intenções de voto, ante 30,6% de Jair Bolsonaro e 9,8% de Sergio Moro edit

Carta Capital e 247 - Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira (14) mostra que o ex-presidente Lula (PT) mantém o favoritismo para as eleições de 2022. O petista lidera todos os cenários para o 1º e o 2º turnos.

No principal cenário de 1º turno, Lula marca 37,9% das intenções de voto, ante 30,6% de Jair Bolsonaro (PL) e 9,8% de Moro. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6,4%, e João Doria (PSDB), com 3,3%. Os demais nomes considerados – Cabo Daciolo (Brasil 35), Guilherme Boulos (PSOL), Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD) – não chegam a 2% cada.

No cenário 2, Lula tem 39,4%, contra 33,2% de Bolsonaro, 10,9% de Ciro e 5,7% de Doria. Ao todo, quatro cenários foram estudados. Em todos, Lula é vitorioso.

Moro caiu em relação à rodada anterior. No principal cenário de 1º turno, ele caiu de 11,9% para 9,8%.

Dentre os "nanicos", Daciolo é o que tem mais votos, com 1,3%, seguido pela senadora Simone Tebet, com 0,7%, e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ambos com 0,6%. Guilherme Boulos (PSOL), que tinha 1,8% em novembro, perdeu metade dos votos e ficou com 0,9%.

No segundo turno, Lula tem 50,8% das intenções de voto, ante 37% de Bolsonaro. A pesquisa anterior estimava vitória do petista por 49,7% a 38,4%.

