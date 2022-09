Lula muda estratégia e denuncia corrupção bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - Declarações recentes do ex-presidente Lula (PT) têm indicado que o petista mudou sua estratégia para rebater as acusações de corrupção feitas por seus adversários, principalmente por Jair Bolsonaro (PL).

A postura de Lula em relação à corrupção, principalmente após o debate entre presidenciáveis na TV Bandeirantes no último dia 28, vinha sendo considerada passiva. Na ocasião, ele focou em apenas explicar ter sido vítima de perseguição judicial e lembrou ser inocente aos olhos da Justiça.

>>> Lula condena sigilo de 100 anos: “tem duas formas de enfrentar o tema corrupção: ou você faz ela aparecer, ou faz desaparecer”

Agora, o ex-presidente resolveu suir o tom e apontar para os casos de corrupção no governo Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Clube, de Belém (PA), nesta quarta-feira (31), ele disparou: "o atual presidente não exigiu a investigação do Queiroz, dos filhos ou das denúncias da CPI contra o Pazuello. Ele não só coloca a sujeira embaixo do tapete como transforma em sigilo de 100 anos. (...) Nós fizemos o cartão corporativo ser transparente, e agora o cartão corporativo do presidente tem sigilo de 100 anos".

Lula não deixou de criticar a Lava Jato. "Foi levantada a maior calúnia da história do Brasil, possivelmente muito maior da que levou Getúlio Vargas à morte (...) A única justiça federal que me condenou foi a do Moro, a pedido do Dallagnol, porque havia interesse político de não permitir que eu fosse candidato em 2018. A impressa brasileira deveria reconhecer que foi enganada durante 5 anos por um juiz mentiroso e por um procurador que criou uma quadrilha de procuradores".

Video publicado pela equipe de campanha de Lula no Twitter também reforça uma atitude mais incisiva contra a corrupção.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.