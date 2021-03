“Lula na melhor forma”, celebra Haddad após discurso histórico do ex-presidente

O ex-ministro esteve ao lado de Lula durante a coletiva realizada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC edit

Revista Fórum - O ex-ministro Fernando Haddad, que marcou presença no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, comentou sobre o histórico discurso do ex-presidente Lula em suas redes sociais. Outras figuras do meio político como Marcelo Freixo, Rodrigo Maia e Renan Calheiros também comentaram sobre o discurso.

“Saindo do sindicato agora. Lula na melhor forma. Temos um encontro marcado para viver!”, escreveu Haddad em seu Twitter. O ex-prefeito de São Paulo foi o candidato do PT nas últimas eleições presidenciais em razão da impossibilidade de Lula disputar o pleito.

Saindo do sindicato agora. Lula na melhor forma. Temos um encontro marcado para viver! March 10, 2021

Continue lendo na Fórum.





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à entrevista de Lula:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.