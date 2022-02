Lula: 'não há país em desenvolvimento que tenha tantos pobres'

Apoie o 247

ICL

Site do Lula - No último fim de semana, a emissora estatal NRK, da Noruega, exibiu em seus canais de televisão e rádio e também em seu site uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedida em São Paulo no início do mês. Na conversa com o jornalista Arnt Stefansen, ele declarou que, em sua concepção, “a sociedade de bem-estar social norueguesa é um modelo”.

“Muitas vezes aqui no Brasil nos comparamos com países mais pobres que nós.Acho que devemos sonhar em alcançar o mesmo padrão de vida do povo norueguês. Devemos almejar a criação de uma sociedade igualmente rica e justa. E se eu ganhar as eleições, vou restaurar a boa e próxima relação que tivemos com a Noruega no meu mandato anterior”, disse Lula.

Na conversa, ele relembrou as ocasiões em que recebeu líderes noruegueses durante seu governo: o rei Harald e dois ex-primeiros-ministros, Kjell Magne Bondevik e Jens Stoltenberg. Também relembrou sua visita de Estado à Noruega em 2007.

A matéria também relembra a trajetória de Lula, desde suas origens no sertão de Pernambuco até a presidência, passando pelo período das greves no ABC e a luta contra a pobreza que marcou seus dois mandatos.

“Não há país em desenvolvimento que tenha tantos pobres. E não há países desenvolvidos com tantos desempregados. Devemos incluir essas pessoas. Eles devem ter permissão para trabalhar, estudar e ter acesso à cultura, para que possam ajudar a desenvolver o país”. afirma o ex-presidente.

Trajetória

A NRK lembrou ao longo da reportagem o combate à pobreza e o crescimento econômico, a redução no desmatamento da Amazônia e a redução da desigualdade social. E também mencionou os 580 dias que o ex-presidente permaneceu detido, destacando que “as evidências eram escassas e muitos acreditavam que era um processo político” e que o veredicto foi anulado e o caso, arquivado.

” Nunca tive dúvidas de que esse processo visava impedir que eu voltasse como líder deste país. Meus opositores não querem um governo que respeite os povos indígenas e que apoie trabalhadores, negros e minorias sexuais”, afirmou Lula à emissora.

Na conversa, o ex-presidente também criticou as políticas do atual mandatário. “Bolsonaro não entende de economia. Ele não entende os sindicatos. Não entende a pobreza e não entende o que é inclusão social. A única coisa que ele pode fazer é mentir e fazer propaganda de armas”, declarou.

