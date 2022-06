'Lula não pode relaxar. Precisa usar máscara', diz Marcos Caseiro

Apoie o 247

247 - O médico infectologista Marcos Caseiro, em entrevista ao Bom Dia 247 desta segunda-feira (6), afirmou que o ex-presidente Lula (PT) deve voltar a utilizar máscara de proteção contra Covid-19 em eventos de campanha para evitar ser infectado pelo coronavírus.

Lula e sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, testaram positivo para Covid-19 no final de semana. O casal diz que passa bem.

"O Lula é um exemplo de tantos outros que a gente está vendo", afirma Caseiro sobre a nova onda do coronavírus que tem elevado o número de infecções pelo país.

O médico ressalta, porém, que as vacinas têm funcionado. "Felizmente a gente está vendo que quem está vacinado tem feito uma forma mais leve [da doença]".

Caseiro reconhece a importância dos eventos de campanha de Lula e a dificuldade em discursar com a máscara sobre o nariz e a boca, mas reforça a recomendação de uso do equipamento. "O Lula estava fazendo tudo direitinho, a gente via ele sempre de máscara. Não dá para relaxar. É muito difícil falar com máscara, principalmente uma N95, mas acho que como ele vai para esses encontros ele tem que estar de máscara sim. E no momento em que ele pegar o microfone, com certo distanciamento para falar, ele pode até retirar essa máscara. Mas ele não poderia descuidar. A presença do Lula é muito importante. Ele tem que ir [aos eventos], mas tem que ir de máscara. Ele estava fazendo isso e deu uma relaxada, coisa que não pode acontecer".

