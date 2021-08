Lula não será revanchista, quando indicar futuro Procurador Geral da República, afirma coordenador do Prerrogativas

Marco Aurélio de Carvalho afirma ter visto grande ironia na declaração do ex-presidente, ao dizer que não vai indicar um amigo como Procurador Geral da República, como fez Bolsonaro ao nomear Augusto Aras edit

247 - O coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados e juristas que se formou em contraponto à Operação Lava Jato, advogado Marco Aurélio de Carvalho, disse ter visto grande ironia na fala de Lula de que escolheria o primeiro colocado na lista tríplice como Procurador-Geral da República. Bolsonaro ignorou duas vezes os nomes indicados pela categoria e escolheu Augusto Aras.

Segundo Carvalho, Lula "demonstrou preocupação com a recuperação da credibilidade e da independência do Ministério Público", o que é uma opinião de estadista, que "demonstrou que não se conduzirá com sentimentos de vingança ou revanchismo". Como se sabe, Lula foi "criminosamente perseguido por alguns integrantes da instituição", afirma

Marco Aurélio de Carvalho elogia a conduta de Lula na Presidência da República em relação às instituições e considera que o petista "é a única liderança capaz de reacreditar as instituições que foram capturadas pelo lavajatismo e pelo governo Bolsonaro com objetivos políticos e eleitorais."

Para o coordenador do Prerrogativas, Lula "tem a confiança da comunidade jurídica, que trabalhará por sua recondução à Presidência da República e pela consolidação da nossa jovem Democracia".

As declarações, publicadas pelo Painel da Folha de S.Paulo, se referem à afirmação de Lula em entrevista à NSC Total e à CBN Santa Catarina: “Se eu voltar a ser Presidente da República, vou escolher o primeiro da lista para reitor e para procurador. Eu não tenho que indicar um amigo meu. Tenho que indicar que seja sério e que eu respeite”, afirmou o Lula.



