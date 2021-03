Lula nega conversas com empresária Luiza Trajano para eleição de 2022

“Não procede qualquer informação de conversas de Lula com a empresária”, informou o perfil de Lula no Twitter edit

247 - O ex-presidente Lula negou em suas redes sociais neste domingo (14) que esteja em contato com a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, pensando já nas articulações para as eleições presidenciais de 2022.

"O ex-presidente Lula tem profundo respeito pela empresária Luiza Trajano, com quem teve uma belíssima relação enquanto foi presidente da República. O ex-presidente conhece a responsabilidade e caráter da empresária e reitera que jamais tiveram qualquer conversa política", disse perfil, que completou: "Portanto, não procede qualquer informação de conversas de Lula com a empresária".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.