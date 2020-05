Lula: 'no Brasil, pobre não é tratado como ser humano, mas como número'

Em publicação no twitter, o ex-presidente Lula ainda criticou o governo Jair Bolsonaro, que “foge de discutir o coronavírus” edit

247 - O ex-presidente Lula criticou o governo Jair Bolsonaro no twitter nesta segunda-feira, 11. Segundo ele, “é uma vergonha que o Brasil tenha mais casos de coronavírus do que toda a soma dos casos na América do Sul”. O ex-líder metalúrgico disse que enqaunto isso acontece, “o governo foge de discutir o coronavírus”.

Lula também disse que, com a pandemia, ficou “mais claro que nós temos dois Brasis” e que no País, “pobre não é tratado como ser humano, é tratado como número”. Confira.

Cada vez fica mais claro que nós temos dois Brasis. É isso o que está provando a crise do coronavírus. No Brasil, pobre não é tratado como ser humano, é tratado como número. May 11, 2020

É uma vergonha que o Brasil tenha mais casos de coronavírus do que toda a soma dos casos na América do Sul. Enquanto isso o governo foge de discutir o coronavírus. — Lula (@LulaOficial) May 11, 2020

