Lula: o Brasil simplesmente não tem governo para enfrentar o coronavírus

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta quinta-feira, 19, que Jair Bolsonaro olhe para as necessidades da população em meio à pandemia do coronavírus.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Lula disse que falta coordenação do governo federal no combate à grave crise de saúde pública. "Quem tem que fazer a coordenação política é o governo federal. Os governadores têm feito um papel importante, os prefeitos têm tentado se virar, mas é preciso de dinheiro", afirmou o ex-presidente, acrescentando que o momento exige aumento dos gastos públicos.

Lula criticou a entrevista coletiva de Bolsonaro nessa quinta-feira, 18, em que ele e ministros e outras autoridades aparecem de máscaras. "A entrevista foi patética, serviu para demonstrar que nós não temos governo", afirmou.

"O governo tem que cuidar do país, e cuidar do país significa cuidar do povo, e não cuidar do seu ego. Pare de se olhar no espelho e olhe para os 210 milhões de habitantes", afirmou o ex-presidente Lula, acrescentando que a população precisa contribuir com cuidados com higiene. "Nós vamos vencer esta batalha, inclusive com a responsabilidade nossa. Lavar as mãos, não ficar andando a toa, fiquem em casa", afirmou.

