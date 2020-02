Lula orienta PT a intensificar oposição a Bolsonaro

Em reunião nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou a bancada do Partido dos Trabalhadores a elevar o tom do combate a Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira (18) em reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara que os parlamentares do partido intensifiquem a oposição ao governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro.

Lula orientou a bancada para que dedique atenção ao combate em torno da reforma tributária, as privatizações e a redução dos programas sociais, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Em sua fala, Lula orientou que o PT apoie os petroleiros em greve.