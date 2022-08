Lula parabeniza Janja pelo seu aniversário: "Ao seu lado meus dias são mais felizes"

Apoie o 247

247 - O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para parabenizar Rosângela Silva, a Janja, sua esposa, neste sábado (27), pelo aniversário dela.

"Feliz aniversário, Janjinha. Ao seu lado meus dias são mais felizes. Muitos anos de vida, muita saúde, felicidades e tudo de melhor, porque você merece, meu bem", escreveu lula.

Outras lideranças políticas e artistas também felicitaram Janja pelas redes.

Em seu perfil no Twitter, Alckmin desejou à Janja um “ciclo acompanhado por muitas alegrias, saúde, paz e uma grande vitória logo mais”. Ele publicou uma foto em que aparecem Janja e sua mulher, Lu Alckmin, ao lado uma da outra. Lula e Alckmin estão logo atrás das duas.

O líder da oposição no Senado Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que é "honra" fazer parte da "reconstrução do país", ao lado de Lula e Janja.

"Um feliz aniversário à nossa querida primeira-dama @JanjaLula. Uma honra fazer parte da reconstrução do país junto contigo e com @LulaOficial! O amor vencerá o ódio! Felicidades!", escreveu o senador no Twitter.

