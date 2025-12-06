Lula participa da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília

247 - O presidente Lula participa nesta segunda-feira, 8 de dezembro, da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS), em Brasília.

A 14ª CNAS será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Eixo Monumental, e está marcada para as 15h. A conferência é um dos principais espaços de debate sobre as políticas públicas de assistência social no país, reunindo representantes do governo, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), usuários e entidades da sociedade civil.

O encontro discute diretrizes para o fortalecimento da proteção social no Brasil, com foco em programas voltados ao combate à pobreza, à fome, à desigualdade social e à garantia de direitos para populações em situação de vulnerabilidade. Ao longo das edições, a conferência se consolidou como um instrumento central de participação social na formulação das políticas públicas da área.

A participação do presidente Lula reforça a centralidade da assistência social na agenda do governo federal, em um momento de reconstrução e fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção dos mais vulneráveis.