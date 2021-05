Lula participa de debate sobre a "Revolução Social em Maricá" nos 13 anos de governos petistas

Agenda do Poder - O ex-presidente Lula e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, participarão de uma live especial para debater as transformações sociais promovidas pelo PT em Maricá, nos últimos 13 anos. Com transmissão pelas redes sociais da prefeitura, TV 247 e Revista Fórum, Lula e Fabiano vão debater a “Revolução Social em Maricá”, na próxima quarta-feira (26), às 18 horas.



-"É muito gratificante receber o presidente Lula para a primeira edição do ciclo de debates sobre as transformações que vem sendo feitas em Maricá, um Presidente que fez tanto pelo Brasil e que esteve sempre na luta contra as desigualdades histórica. É o primeiro passo para construir um Brasil da esperança e do desenvolvimento" – afirmou Fabiano Horta

