Lula participará do lançamento do projeto Noronha Verde em Fernando de Noronha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, no sábado (8), do lançamento do Projeto Noronha Verde, em Fernando de Noronha (PE). A iniciativa tem como objetivo consolidar o arquipélago como referência em sustentabilidade, priorizando ações de transição energética, redução de emissões de carbono e proteção ambiental.

De acordo com informações publicadas pelo portal oficial do Palácio do Planalto, o programa reúne esforços de diferentes ministérios e da administração local para ampliar o uso de energias renováveis e diminuir a dependência de combustíveis fósseis na ilha.

O Projeto Noronha Verde prevê a expansão da geração de energia solar, a eletrificação progressiva do transporte público e a adoção de políticas de economia circular. Entre as metas está também o fortalecimento da gestão de resíduos e da fiscalização ambiental, de modo a garantir o equilíbrio entre turismo e preservação.

Durante a cerimônia, o presidente Lula deve reafirmar o compromisso do governo federal com a agenda ambiental. Em ocasiões anteriores, ele já ressaltou que “Noronha é um símbolo do Brasil que queremos construir: um país que cresce respeitando a natureza e as futuras gerações”.

O evento contará ainda com a presença de ministros, autoridades locais e representantes da sociedade civil, e deve marcar um avanço significativo nas políticas climáticas do governo. A iniciativa reforça o papel do Brasil na liderança internacional pela sustentabilidade e pela descarbonização da economia.