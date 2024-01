Lula passa por exames de rotina em São Paulo sem apresentar alterações, diz hospital

Lula passou em setembro por uma cirurgia no quadril tratar uma artrose que lhe causava bastante dor. Na ocasião foi colocada uma prótese no local edit

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo, e os resultados não mostraram alterações no estado de saúde do presidente de 78 anos, informou o hospital em boletim médico.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para realização de exames de rotina, que não mostraram alterações", afirma o boletim.

Lula passou em setembro por uma cirurgia no quadril tratar uma artrose que lhe causava bastante dor. Na ocasião foi colocada uma prótese no local. Após a cirurgia, o presidente afirmou que havia se livrado das dores e chegou a brincar que estava apto a ser convocado para a seleção brasileira de futebol.

Na ocasião da cirurgia no quadril, Lula também passou por um procedimento nas pálpebras -- uma blefaroplastia.

Em outubro de 2011, Lula foi diagnosticado com um câncer na laringe, que tratou com sessões de quimioterapia e radioterapia. Exames realizados em 2022 mostraram "completa remissão da doença", segundo boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês à época.

Em novembro de 2022, após vencer o então presidente Jair Bolsonaro para conquistar um terceiro mandato na Presidência da República, Lula foi internado para retirar uma leucoplasia, uma lesão na corda vocal, e na ocasião o procedimento mostrou ausência de tumor na região.

