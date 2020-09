Lula: ‘Paulo Freire é o nosso gênio da educação’ (vídeo)

No dia em que se comemora os 99 anos de nascimento do educador Paulo Freire, o ex-presidente Lula gravou uma mensagem de celebração e reconhecimento, divulgada em seu perfil no Twitter. Lula diz: “Paulo Freire é o nosso gênio do século 20. Tive o prazer e a honra de conviver com ele. Poucas vezes vi um homem tão generoso” edit