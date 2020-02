Lula pede adiamento de depoimento para poder ir a encontro com o Papa

Defesa do ex-presidente Lula solicitou o adiamento do depoimento marcado para a terça-feira (11), no âmbito da Operação Zelotes, devido a audiência que ele terá com o Papa Francisco na próxima semana. A assessoria da 10ª Vara Federal de Brasília informou que está analisando uma nova data para que Lula preste o depoimento à Justiça edit

247 - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou à Justiça o adiamento do depoimento marcado para a terça-feira (11), no âmbito da Operação Zelotes, devido a audiência que ele terá com o Papa Francisco na próxima semana. Na petição, os advogados ressaltam que Lula fará uma viagem internacional para o Vaticano, "onde será recebido em audiência por Sua Santidade, o Papa Francisco, no dia 13 de fevereiro".

De acordo com o blog da jornalista Bela Megale, o documento, encaminhado ao juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira, destaca que a viagem de Lula deverá acontecer entre os dias 12 e 15 deste mês. A assessoria da Corte informou que está analisando uma nova data para que Lula preste o depoimento à Justiça.

A informação de que o Papa receberia Lula foi divulgada no domingo (2), após um encontro entre o pontífice e o presidente argentino, Alberto Fernández. Na ocasião, Fernández também informou que o assunto sobre uma visita de Lula ao Vaticano surgiu quando os dois, Alberto Fernández e Papa Francisco, tocaram no assunto sobre "lawfare", quando o aparato judicial é utilizado para fins de perseguição política.