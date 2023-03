Lula pede esforços para fortalecer novas empresas de engenharia em entrevista à TV 247

Apoie o 247

247- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva e ao vivo à TV 247 na manhã desta terça-feira (21) e pediu esforços para fortalecer novas empresas de engenharia.

“Um país do tamanho do brasil, com as empresas de engenharia que tinha o brasil, agora pra fazer uma obra qualquer tem que trazer uma empresa chinesa, espanhola, nao sei qual outra vai trazer”, criticou.

“Precisamos fazer com que outras empresas de engenharia se fortaleçam e cresçam nesse país, a Lava Jato poderia ter prendido um empresário se ele roubou, mas deixa a empresa funcionar. teve problema, faça nova licitação. o que não pode é quebrar empresa como quebrou. Hoje você não tem empresa pra fazer uma grande obra”, acrescentou Lula.

O presidente ainda relembrou a colaboração de suas gestões anteriores para a engenharia brasileira: “quando deixei a presidência, em 2010, tínhamos em construção 20 mil km de linha de transmissão, 3 grandes maiores hidrelétricas do mundo e 12 estádios de futebol sendo construídos ao mesmo tempo. O que esse país tem hoje? me lembre uma empresa, uma obra de infraestrutura que está sendo feita nesse país?”

