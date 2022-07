Lula planeja nomear uma mulher para comandar o Itamaraty caso vença as eleições

Apoie o 247

ICL

ARN - O ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva planeja nomear uma mulher para liderar o Ministério das Relações Exteriores se vencer as eleições de outubro contra o atual governante brasileiro, Jair Bolsonaro.

Até agora, o nome mais citado para comandar o Itamaraty em um possível governo Lula é o da ex-embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Economista de carreira e diplomata, Viotti conta com a confiança do embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa. Amorim continua sendo o conselheiro de política externa mais influente do ex-presidente.

Nas fileiras do líder de esquerda, ninguém descarta a volta do ex-chanceler ao eventual novo governo Lula, mas tanto ele quanto o ex-presidente recomendam a renovação de nomes no mais alto nível. "Certamente, temos diplomatas muito competentes, que poderiam ser excelentes ministras", disse Amorim ao jornal Estadão. "A ex-embaixadora Viotti é uma das mais qualificadas." O Brasil nunca teve uma ministra das Relações Exteriores.

A ecologista e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é outro nome citado pelos interlocutores da campanha de Lula. A ideia surgiu porque Silva é reconhecida internacionalmente na agenda climática, questão em que o país foi marcado negativamente no governo Bolsonaro. Como resultado, alguns negócios comerciais paralisaram e as doações ao Fundo Amazônia foram bloqueadas.

A possibilidade de Silva ser um nome a ser considerado depende, porém, de uma reconciliação entre ela e o ex-presidente. Lula já deu sinais de querer se aproximar, mas a ex-ministra ainda está sofrendo com os ataques lançados contra ela pela campanha da então presidente Dilma Rousseff em 2014.

Atualmente, Silva é candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade, mas também foi cortejada para entrar na disputa paulista como candidata a vice na chapa de Fernando Haddad.

A menos de 100 dias das eleições, Lula obteve 47% de apoio contra 28% de Bolsonaro em pesquisa do Datafolha publicada no final de junho.

