Lula posta 'bom dia e boa quarta-feira!' e seguidores veem indireta com operação que enquadra Bolsonaro

Seguidores do Twitter do presidente entenderam a mensagem como uma ironia diante de seu adversário nas eleições de 2022 edit

Apoie o 247

Google News

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou desejos de "um bom dia e boa quarta-feira!" no mesmo momento em que policiais federais realizam operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seguidores do Twitter do presidente entenderam a mensagem como uma ironia diante de seu adversário nas eleições de 2022.

Veja:

Bom dia e boa quarta-feira! — Lula (@LulaOficial) May 3, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.