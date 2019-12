Lula: 'Precisamos de mais e mais Nilceas"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou neste domingo nota de pesar pelo falecimento de sua ex-ministra de Políticas para Mulheres, Nilcea Freire. Lula destaca que ela foi uma batalhadora incansável pela vida, pela redução das desigualdades e defesa das mulheres do Brasil edit

247 - "Nilcéa Freire foi médica, Ministra de Políticas para Mulheres, mas mais que isso foi uma batalhadora incansável pela vida, pela redução das desigualdades e defesa das mulheres do Brasil", escreve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Slva sobre a ex-ministra Nilcea Freire, falecida neste sábado (28).

Lula destaca em seu que Nilcea foi a primeira reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde "foi pioneira na implantação das cotas para alunos vindos das escolas públicas e negros, ampliando o acesso ao ensino superior".

Foi durante o governo de Lula que sua então ministra fez a primeira Conferência Nacional de Políticas Para as Mulheres.

Ao homenageá-la, Lula assinala que seu papel foi "fundamental para a promulgação da Lei Maria da Penha, tão importante no combate à violência doméstica".

A nota do ex-presidente ressalta a "generosidade de Nilcéa", que "deixa um legado imenso de aprendizado e conquistas para um Brasil com mais oportunidades para os mais pobres, os negros e as mulheres".

"Precisamos, cada vez mais, de mais Nilceas", enfatiza Lula.