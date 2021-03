Lula prepara-se para viajar pelo país depois da segunda dose da vacina contra Covid

247 - Após receber sua segunda dose da vacina contra a Covid-19, o ex-presidente Lula planeja começar suas viagens pelo Brasil para ter conversas políticas em torno de uma eventual candidatura em 2022, informa Guilherme Amado, em sua coluna na Época.

Lula quer articular um amplo campo político com forças progressistas e anti-bolsonaristas. A candidatura ainda não foi lançada oficialmente.

O ex-presidente recebeu a primeira dose da CoronaVac no último dia 13. A segunda dose deve ser aplicada por volta do próximo dia 3.

Em entrevista ao jornal francês Le Monde na última sexta-feira (19), Lula expôs seu desejo de viajar pelo país quando se tornasse candidato: "Eu adoraria viajar pelo Brasil e pelo mundo. Gosto de política, a real, do contato físico com as pessoas. Sabe, gosto de abraçar as pessoas, passar a mão em suas cabeças, sentir aquela química com elas. Mas, por enquanto, você tem que ficar em casa. O vírus está circulando ativamente, a prioridade não é transmiti-lo. A prioridade é a vacinação e o combate à epidemia".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.