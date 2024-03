Lula preside nesta quinta reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia sobre Inteligência Artificial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na tarde desta quinta-feira (7), o Palácio do Planalto será palco da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), que trará à tona os avanços e desafios da Inteligência Artificial (IA) no Brasil. O encontro, marcado para as 15h, contará com a presença do presidente Lula (PT), que preside o CCT, além da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também vice-presidente do Conselho.

Como órgão consultivo de assessoramento superior da Presidência, o CCT tem como objetivo impulsionar a reindustrialização do país, com foco na ciência, tecnologia e inovação como pilares fundamentais para o desenvolvimento nacional. Nesse contexto, a formulação e implementação da política nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação (C,T&I) são atribuições centrais do conselho.

continua após o anúncio

A reunião desta quinta-feira será pautada por quatro eixos temáticos relacionados à IA: aumento da capacidade digital e investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país; análise das oportunidades e riscos associados às aplicações de IA; reflexão sobre os impactos e oportunidades da IA no mercado de trabalho; e a relação entre Inteligência Artificial e a integridade da informação.

Para enriquecer os debates, o CCT convidou especialistas, incluindo Virgilio Augusto Fernandes Almeida, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG; Silvio Romero de Lemos Meira, professor extraordinário da CESAR.school e professor emérito do Centro de Informática da UFPE; Roseli Figaro, professora titular da USP e diretora editorial da Revista Comunicação Educação; e Laura Schertel, professora adjunta de Direito Civil na UnB e no IDP, além de autora reconhecida na área de privacidade e proteção de dados.

continua após o anúncio

Além dos debates sobre IA, a reunião do CCT será marcada pela constituição das comissões temáticas do Conselho, responsáveis por tratar dos quatro eixos estruturantes que guiarão a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) para o período até 2030.

A reformulação do CCT, estabelecida pelo Decreto nº 11.474, em abril de 2023, sob a gestão do presidente Lula, ampliou a representatividade do conselho, incluindo membros do governo e da sociedade civil. Com 34 membros, o CCT conta com a participação de 16 ministros de Estado, 8 representantes de produtores e usuários de ciência e tecnologia, e 9 representantes de entidades dos setores de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia.

continua após o anúncio

A primeira reunião após a reformulação, ocorrida em julho de 2023, foi marcada por homenagens aos pesquisadores agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Científico, que haviam sido desconsiderados no governo anterior. Na mesma ocasião, foi anunciada a convocação da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ser realizada entre os dias 4 e 6 de junho deste ano.

Com a IA emergindo como uma força transformadora em diversas esferas da sociedade, a 2ª Reunião Ordinária do CCT promete fornecer insights valiosos sobre como o Brasil pode navegar nesse cenário de avanços tecnológicos e inovação.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: