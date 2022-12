Lula pretende revogar oito decretos de Bolsonaro sobre armas

Apoie o 247

ICL

247 - A equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propõe a revogação de oito decretos e uma portaria interministerial que facilitaram o acesso a armas e munição nos últimos anos no Brasil. A informação foi publicada nesta sexta-feira (23) pelo portal Uol.

Antes de ser eleito, Jair Bolsonaro (PL) tinha o acesso às armas como uma de suas principais alternativas para o enfrentamento à violência no País. O número de licenças para armas de fogo aumentou 473,6%, ao passar de 117.467 em 2018 para 673.818 em 2022, mostrou o Anuário de Segurança Pública no dia 28 de junho deste ano.

De acordo com o Exército, existem mais de 2 mil clubes de tiro em atividade no Brasil e praticamente a metade (1.006) foi fundada de janeiro de 2019 até maio de 2022, durante o governo Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.