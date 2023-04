Lula promete retomar obras de infraestrutura "a todo vapor"

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta segunda-feira (10) retomar obras de infraestrutura "a todo vapor". De acordo com o chefe do Executivo federal, para a conclusão de estruturas inacabadas e para aplicar outros investimentos, é preciso utilizar a capacidade da arrecadação, financiamento dos bancos públicos e PPPs (Parcerias-Público-Privadas). O petista afirmou que, em maio, integrantes da sua gestão vão chamar "os governadores para dizer quais obras que vamos tocar em cada estado''.

"Eu posso fazer mais coisas, com mais rapidez, produzir mais do que nos outros mandatos. Tem muitos ministros com experiência, com muita capacidade do domínio da execução de políticas públicas. Estou muito otimista com o governo. O que fizemos num primeiro momento foi retomar políticas sociais desmontadas nos últimos seis anos. Temos o compromisso de reconstruir o Brasil, que obras de infraestrutura voltem a todo vapor. Vamos retomar com muita força. A obsessão é gerar empregos, fazer a economia crescer", afirmou.

Temos aproximadamente 14 mil obras paradas. Depois do golpe contra Dilma, essas obras não andaram. Não podemos começar obras novas e não retomar as paralisadas. Queremos fazer quase quatro mil creches, muitas casas do Minha Casa Minha Vida. Fizemos reunião com os 27 governadores e eles apresentaram obras vitais para o estado".

O presidente comentou sobre a viagem à China, marcada para esta terça-feira (11). "Vamos mostrar pros chineses que temos coisas pra vender. queremos que os chineses façam investimento para gerar novos empregos e para gerar novos ativos produtivos no Brasil", continuou. "Vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui, mas também vamos tentar vender aviões da Embraer, soja, carne, milho", acrescentou.

