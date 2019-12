Lula propõe frente progressista com PT, PCdoB, PSOL e ‘uma parte’ do PDT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um passo importante para a constituição de uma frente progressista no país. Em evento de apoio à cultura realizado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, Lula propôs a união dos partidos progressistas e de esquerda, mencionando explicitamente o PT, o PCdoB, o PSOL e uma parte do PDT . edit

247 - Dizendo-se mais consciente sobre as mazelas brasileiras, depois de ter passado 580 dias injustamente preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou o discurso frentista e propôs a união do seu partido, o PT, com o PCdoB, o PSOL e uma parte do PDT para enfrentar os desafios políticos que se apresentam para o país.

Em discurso de cerca de 20 minutos, Lula disse que conta com partidos como PCdoB, PSOL e uma parte do PDT, para formar o que ele classificou de força unificada para combater “esse fascismo instalado no governo brasileiro”, informa O Estado de S.Paulo.

Lula comparou a perseguição à cultura por parte de Jair Bolsonaro com o que se fazia na Alemanha nazista