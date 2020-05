Lula: quando vejo filho de pedreiro na universidade, penso que valeu a pena

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou no Twitter a agenda social do seu governo, que possibilitou filhos de pessoas das camadas mais populares entrar em universidades.

"Eu fui o único peão da senzala a chegar na casa grande. E o que nós fizemos foi estabelecer direitos para quem não tinha. Eu quando vejo um filho de pedreiro entrando na universidade penso que valeu a pena", escreveu o ex-presidente no Twitter.

"A elite branca não suportou ver doméstica com carteira assinada. As madames gostavam de falar que a empregada era quase que da família, mas você não via a empregada no testamento. Tenho orgulho da transferência de renda que fizemos nesse país. E é por isso que eles nos odeiam", acrescentou.

