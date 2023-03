Lula quer apresentar pacote de obras prioritárias para governadores em até 30 dias

Apoie o 247

ICL

247 - O Planalto pretende apresentar em até 30 dias o pacote de obras prioritárias que integram as solicitações dos 27 governadores feitas no início do governo. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a maior parte dos pedidos que serão atendidos está concentrada junto às áreas de infraestrutura e transportes.

Ainda segundo a reportagem, “serão atendidos primeiramente os projetos que estejam paralisados. Em seguida, aqueles que já estejam com documentação pronta e aprovação pelos órgãos locais de fiscalização”.

Projetos que beneficiem mais de um estado simultaneamente, como rodovias interestaduais, também deverão entrar na fila das prioridades a serem atendidas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.