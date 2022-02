Lula quer encontrar com a família de Moïse Kabagambe, congolês assassinado no RJ

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-presidente Lula quer se encontrar com a família de Moïse Kabagambe, o imigrante congolês espancado até a morte no quiosque Tropicália na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na última semana, o ex-presidente disse, em uma entrevista, que a morte de Moïse é resultado de um país que está sendo governado por “um fascista” e “muitos milicianos”. Chamou também o crime de desumano.

