Lula quer Tebet em propagandas na TV e em viagens pelo Sudeste

247 - O ex-presidente Lula (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS), terceira candidata à Presidência da República mais bem votada no primeiro turno, terão um novo encontro nesta sexta-feira (7), informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Eles estiveram juntos nesta quarta-feira (5), em um almoço na casa da ex-senadora Marta Suplicy em São Paulo, horas antes de Tebet anunciar publicamente seu apoio à candidatura de Lula. No encontro de sexta, Lula dirá a Tebet que aceita incluir as propostas apresentadas por ela em seu plano de governo.

De acordo com Andréia Sadi, do g1, o ex-presidente quer explorar a imagem da senadora - que, segundo ele, virou figura nacional após esta eleição - em programas de TV.

Além disso, Lula quer também Tebet viajando pelo Sudeste. "Eu vou andar o Estado, vou rodar. O quanto do meu engajamento vai depender da agenda que montarem e das propostas que avançarem", ponderou a senadora, segundo Sadi.

Simone Tebet "está à disposição para rodar o país com Lula e Alckmin. Principalmente no Sudeste, com foco em mulheres", destaca a reportagem.

