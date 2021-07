Lula questiona o Brasil sobre Bolsonaro: como o país pode conviver com alguém tão desqualificado?

Lula apresenta um duro questionamento ao país e indica o lugar que Bolsonaro ocupa no espectro ideológico: “Chamar o Bolsonaro de direita é quase uma ofensa à direita ideológica. Ele tá muito mais próximo do fascismo” edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um duro questionamento ao Brasil neste sábado (10), referindo-se a Bolsonaro: “Como o país pode conviver com um cidadão como ele?!”. Foi num tuíte, às 14h31. Lula indicou onde situa-se Bolsonaro no espectro ideológico: “Chamar o Bolsonaro de direita é quase uma ofensa à direita ideológica. Ele tá muito mais próximo do fascismo”.

O ex-presidente lamentou: “o Brasil que já foi um país tão respeitado no mundo, hoje virou um pária internacional na mão desse governo”.

Mas sinalizou que está disponível e disposto para recuperar o país: “Outro dia uma jornalista me perguntou se eu não tava cansado... Eu vejo o Biden presidente com 78, por que o Lulinha com 76 não pode ser candidato?”

Mais cedo, o ex-presidente participou em São Paulo de um “Encontro da Cultura em SP”.

Veja a sequência de tuítes e o vídeo do encontro:

ENCONTRO COM A CULTURA EM SP | Cultura não é apenas arte. É condição pra melhorar o grau de consciência política da sociedade. De dar instrumento pras pessoas poderem contestar. A cultura salva. E essa turma resiste!

Foto: Ricardo Stuckert



Lula participa de encontro da Cultura em SP

