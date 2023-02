Lula reafirma que Bolsonaro 'arquitetou' o terrorismo de 8 de janeiro: "não tenho dúvida"

Apoie o 247

247 - Em reunião com o Conselho Político da Coalizão do governo federal nesta quarta-feira (8) no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) voltou a afirmar que Jair Bolsonaro (PL) 'arquitetou' a tentativa de golpe de estado observada no Brasil no dia 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, acreditando estarem 'tomando o poder'.

O presidente disse que "possivelmente" o plano inicial era tentar o golpe no dia 1 de janeiro, data de sua posse, mas foi adiado "por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília".

Na sequência, ele afirmou 'não ter dúvidas' de que Bolsonaro é o responsável pelo terrorismo de 8 de janeiro. "Não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, da indústria de mentiras, de notícias falsas que aconteceram nesse país nesses últimos quatro anos".

