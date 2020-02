Lula rebate fala desastrosa de Guedes: "essa gente não suporta a ascensão dos pobres"

O ex-presidente Lula condenou mais uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, em discurso nesta quarta-feira (12), disse que “Doméstica ia para Disney com dólar barato” e que “era uma festa danada”. Na visão do ex-presidente, “essa gente não suporta nem a ascensão social dos mais pobres, nem o desenvolvimento soberano do Brasil”, referindo-se a Guedes edit