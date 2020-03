O ex-presidente Lula recebeu uma carta de uma eleitora chamada Bruna, de Concórdia (SC). “Admiro pessoas que lutam em prol do povo. [...] Nós, jovens estudantes, precisamos de um presidente que lute por nossos ideais, para que os pobres possam ter as mesmas oportunidades que os ricos”, escreve ela edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma carta de uma eleitora chamada Bruna, de Concórdia, interior de Santa Catarina. Ela conta que tem 14 anos e é filha de um diretor sindical, com quem aprendeu muito. “Admiro pessoas que lutam em prol do povo. [...] Nós, jovens estudantes, precisamos de um presidente que lute por nossos ideais, para que os pobres possam ter as mesmas oportunidades que os ricos”, escreve ela na carta.

Em vídeo publicado no Facebook, o ex-presidente faz referência a Bruna e diz que "o fato da gente lutar é incentivado por pessoas que pensam e agem" como ela. "Acreditar num país melhor é acreditar num mundo mais justo, solidário, acreditar num ser humano mais humano é o mínimo que nos resta para salvar a humanidade deste ódio que está disseminado no mundo inteiro", disse Lula.