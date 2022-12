“Lula recebe um Estado muito mais difícil e triste do que anteriormente”, diz Alckmin

Vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin, afirmou, que o governo Bolsonaro promoveu "um desmonte do estado brasileiro" , o que fez com que o país andasse “para trás” edit

247 - O vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (22), que o governo de Jair Bolsonaro fez com que o país andasse “para trás” e que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá receber, no dia 1 de janeiro, “um Estado muito mais difícil e triste do que anteriormente”. “Fizeram um desmonte do estado brasileiro”, disse Alckmin durante apresentação do relatório final do Gabinete de Transição.

“Fizemos dezenas de requerimentos de informação de forma apresentar a melhor síntese, o melhor relatório, sobre este trabalho. Fizemos uma síntese para que não haja interrupção dos serviços públicos e do que o presidente Lula irá encontrar e encontramos retrocesso em muitas áreas. O governo federal andou para trás. O estado que Lula recebe é muito mais difícil e triste que anteriormente”, iniciou o vice-presidente.

Ainda segundo ele, na questão da violência, “a distribuição de armas nas mãos das pessoas levou a um recorde de mortes de mulheres por feminicídio”. “Em seis meses tivemos 700 mortes por feminicídio”, acrescentou.

“Já na agricultura, tivemos redução de 95% na Conab, nos estoques, por exemplo, de arroz, Essa redução acabou elevando os preços dos alimentos , o que agravou a insegurança alimentar”, acrescentou.

“Na questão educação tivemos um enorme retrocesso.A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou; e recursos essenciais, como na merenda escolar, ficaram congelados em R$ 0,36. Tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, temos um grande desafio aí pela frente”, ressaltou.





