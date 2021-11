Lula reforçou visão anti-imperialista durante a prisão, diz Fernando Morais

“Lula saiu lá de dentro [da prisão] com clareza cristalina, transparente, da tragédia que é o papel do imperialismo", disse o jornalista e biógrafo de Lula em entrevista ao Tutameia edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista e escritor Fernando Morais falou ao canal Tutameia sobre o lançamento do primeiro volume “Lula”, fruto de dez anos de pesquisas e entrevistas sobre a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lula saiu lá de dentro [da prisão] com clareza cristalina, transparente, da tragédia que é o papel do imperialismo. E, sobretudo, do interesse do imperialismo, que é arrebentar a soberania de um país que tem 200 milhões de habitantes, que tem riquezas naturais que pouca gente tem, que tem o pré-sal. O Lula internalizou esse papel dos EUA”.

Na análise de Morais, a prisão decretada em 2018 teve muito impacto na visão de mundo do ex-presidente. “Eu fui farejando com esse nariz africano, aos poucos, a partir da prisão, por causa da prisão e pelas leituras que ele fez na prisão. O Lula leu na prisão o que muita gente nossa não leu na vida inteira. Estou tão certo disso como o sol vai nascer amanhã. O Lula que saiu da cadeia é infinitamente melhor do que o Lula que entrou na cadeia. Melhor porque ele saiu de lá comprometido, profundamente comprometido”, afirmou.

PUBLICIDADE

Segundo Fernando Morais, Lula “manteve os compromissos que ele tem com os pobres, com a África. O Lula tem uma obsessão com a dívida que o Brasil tem com a África, com a escravidão. Ele continua com a obsessão dele com a história de café da manhã, almoço e jantar para todo mundo. Que foi a revolução que ele fez. Você não conhece na história da humanidade quem tivesse colocado 40 milhões de pessoas para comer –sem ter dado um tiro, sem ter pendurado uma única pessoa num poste, sem ter botado uma pessoa na cadeia”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE