Lula resgata discurso no velório de Chico Mendes, em 1988, para homenagear Bruno e Dom (vídeo)

247 - O perfil do ex-presidente Lula (PT) no Twitter na manhã deste domingo (19) publicou um vídeo do petista discursando no velório de Chico Mendes em 1988, como forma de homenagear diversos ativistas políticos da história do Brasil, incluindo agora o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, mortos na Amazônia.

Chico Mendes foi um seringueiro e sindicalista que lutou a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica. Eles dependiam da preservação da floresta para garantir seu sustento. O assassinato de Chico Mendes, pelas mãos de grandes fazendeiros locais, repercutiu nacional e internacionalmente.

"Será que essas pessoas são tão burras que imaginam que matando Chico Mendes mataram sua luta?", afirmou Lula na ocasião do velório do ativista.

O vídeo foi publicado "em memória de Chico Mendes, Dorothy Stang, Paulo Guajajara, Dom Phillips, Bruno Pereira e outros defensores da floresta assassinados".

