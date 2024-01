Lula: Samuel Pinheiro Guimarães "foi um dos mais importantes diplomatas de sua geração"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta segunda-feira (29) a morte do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores de 9 de janeiro de 2003 até 20 de outubro de 2009, quando a pasta era comandada pelo então chanceler, Celso Amorim.

De acordo com o chefe de Estado, Guimarães "foi um dos mais importantes diplomatas da sua geração, com um extenso currículo de serviços prestados ao Brasil; entre as diversas funções que exerceu, atuou como secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores entre 2003 e 2009, além de Ministro Chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010, e Alto-Representante Geral do Mercosul entre 2011 e 2012".

continua após o anúncio

"Vice-presidente da Embrafilme na gestão Celso Amorim, amigo e parceiro de toda uma vida, foi obrigado a deixar o cargo por conta do impacto do filme 'Pra Frente Brasil', uma crítica contundente à tortura de presos políticos no país durante a ditadura militar. Ao longo da vida defendeu o desenvolvimento, a democracia e as causas populares, resistindo a diversas tentativas de interferência externa no nosso país e atuando para uma política externa ativa e altiva, na promoção dos interesses e da soberania brasileira", continuou.

"Foi autor de artigos e livros, como 'Quinhentos Anos de Periferia' e 'Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes' onde registrou e compartilhou suas reflexões sobre geopolítica e o lugar do Brasil nas relações internacionais. Tive o prazer e a honra de conviver e trabalhar com Samuel nos meus dois primeiros mandatos como presidente da República e depois como ex-presidente. Nesse momento de despedida meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, alunos e colegas de Samuel Pinheiro Guimarães", acrescentou.

continua após o anúncio

Samuel Pinheiro Guimarães foi um dos mais importantes diplomatas da sua geração, com um extenso currículo de serviços prestados ao Brasil; entre as diversas funções que exerceu, atuou como secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores entre 2003 e 2009, além de Ministro… — Lula (@LulaOficial) January 29, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: