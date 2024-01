Lula sanciona lei que torna obrigatório alerta de "doping" em medicamentos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta sexta-feira, 12 de janeiro, a Lei nº 14.806, que torna obrigatório que laboratórios farmacêuticos incluam nos rótulos, bulas e todo material publicitário um aviso sobre a presença de substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem em medicamentos. A medida, com início previsto após 180 dias, foi celebrada pela comunidade esportiva como um avanço na prevenção do uso inadvertido de substâncias proibidas por atletas de alto desempenho.

A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União, visa facilitar a identificação e escolha consciente de medicamentos pelos atletas, alertando sobre a presença de anabolizantes, estimulantes, hormônios, diuréticos e outros componentes proibidos pelo Código Mundial Antidopagem. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) considerou a medida um importante avanço na responsabilidade dos atletas em monitorar o que consomem.

continua após o anúncio

Segundo a presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Adriana Taboza, a iniciativa reforça o papel educativo da ABCD, fornecendo informações cruciais aos médicos no momento das prescrições, prevenindo o uso inadvertido de substâncias proibidas. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) também destacaram a importância da medida como uma ferramenta adicional para garantir um esporte mais justo e limpo.

A Lei nº 14.806 foi elogiada por atletas, incluindo Guilherme Costa, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, no tênis de mesa, que considerou o alerta uma proteção adicional. Rafael Silva (Baby), duas vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos e quatro vezes medalhista em campeonatos mundiais de judô, acredita que a medida contribuirá para a divulgação da importância do jogo limpo e do acesso à informação sobre doping, especialmente para atletas iniciantes.

continua após o anúncio

A ABCD reforça a necessidade de atletas e equipes de apoio consultarem a lista de substâncias proibidas antes de usar qualquer medicamento, mesmo com a nova lei em vigor. A medida, disponível no site oficial do governo, visa fortalecer a política antidoping no país, proporcionando mais transparência e segurança aos atletas de alto desempenho.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: