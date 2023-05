Lula saúda Padilha por organizar Conselhão e pede esforços por maior articulação no Congresso

Apoie o 247

247 - O presidente Lula elogiou o trabalho do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na recriação do Conselhão, que conta com 246 membros da sociedade civil. No entanto, o mandatário pediu esforços por uma maior articulação com o Congresso Nacional, que impôs uma derrota ao governo federal na quarta-feira (3).

A declaração vem após revés do governo Lula na Câmara dos Deputados, que derrubou trechos de decretos de Lula sobre saneamento básico. Esses decretos editados pelo presidente Lula no início de abril deste ano revogam outras regulamentações editadas em 2020 e 2021. Os deputados defensores argumentaram que o decreto permite a regularização de contratos atuais que deveriam ser extintos sem possibilidade de renovação.

“A grande novidade na composição desse conselho – e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha… Espero que ele tenha, dentro do Congresso Nacional, a capacidade de organizar e de articular que ele teve no conselho. Aí vai facilitar muito a vida… É porque esse conselho está mais diverso e representativo”, disse Lula na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, nesta quinta-feira (4).

O presidente Lula afirmou ainda que o grupo será importante para gestar propostas para o governo e convencer o Congresso sobre as propostas do governo.

