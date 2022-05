Lula se encontra com movimentos populares na sexta-feira em São Paulo

O pré-candidato do PT à Presidência da República vai debater propostas para a reconstrução do Brasil com cerca de 60 entidades edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na sexta-feira (27) do evento Movimentos Populares com Lula – Juntos pelo Brasil, em que receberá manifestações de apoio e um documento assinado por mais de 60 entidades com propostas para superação da crise e reconstrução do Brasil. O objetivo é debater os desafios a serem enfrentados pelo campo progressista nas eleições presidenciais de outubro, e também apresentar propostas para a superação da crise.

O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, promete entregar a Lula um documento com dez propostas para a reconstrução do país. O texto foi elaborado por dezenas de entidades e movimentos populares. Entre eles, organizações ligadas à questão da moradia, da terra, às mulheres, negros, estudantes, indígenas, LGBTQIA+, moradores de favelas, juventude e coletivos de cultura.

O coordenador da CMP reafirma que a candidatura de Lula é a única capaz de interromper os retrocessos e abrir caminho para a retomada dos direitos e de um Estado voltado ao desenvolvimento. “Precisamos que a classe trabalhadora e os movimentos populares assumam o papel de promover esta transformação.”

O encontro está previsto para a partir das 17h na Casa de Portugal, região central da capital paulista e será transmitido ao vivo pelas redes sociais, informa a Rede Brasil Atual.

