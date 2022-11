Lula se encontra com relator do Orçamento nesta quinta para definição sobre PEC da Transição

O senador Marcelo Castro, relator do Orçamento, aguarda uma definição do valor da PEC, que visa manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e reajustar o salário mínimo acima da inflação edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá uma reunião nesta quinta-feira (10) com o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI). De acordo com o Metrópoles, o objetivo “é debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição, que garante a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, que voltará a se chamar Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo, além de outras promessas de campanha”.

A expectativa é de que a PEC seja aprovada ainda neste ano. A emenda à Constituição, na avaliação de aliados de Lula, daria uma maior segurança jurídica ao futuro governo e evitaria possíveis questionamentos junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

“O senador Randolfe Rodrigues (Rede), aliado de Lula, afirmou que Castro aguarda apenas definição do valor da PEC, que deve ser fechado pela equipe de transição nos próximos dias. De acordo com Randolfe, a comissão espera valor acima de R$ 100 bilhões”, destaca a reportagem.

