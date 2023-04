Lula se irrita com baixarias e intrigas contra Zanin

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) tem ficado irritado em meio ao processo de escolha do substituto do agora ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as principais questões envolvidas estão as críticas e ataques direcionados ao advogado Cristiano Zanin - favorito ao posto.

Lula tem demonstrado irritação com o tom da disputa e afirmado que não compactua com tentativas de viabilizar ou derrubar candidaturas por meio de intrigas, informa o UOL. O presidente considera covardes os ataques contra Zanin, que teve suas credenciais para a vaga questionadas por adversários. Recentemente, a Folha de S. Paulo publicou uma reportagem sobre uma ação em que Zanin e sua família foram vítimas de extorsão por ex-babás de seus filhos.

Além disso, o presidente tem demonstrado impaciência com a crescente pressão de aliados e movimentos identitários para a indicação de uma mulher negra.

Lula argumenta que críticas antes de seu anúncio visam influenciá-lo em uma decisão que cabe exclusivamente a ele. Segundo o presidente, sua escolha será "altamente gabaritada do ponto de vista jurídico" — e, na avaliação dele, Zanin tem as qualificações necessárias.

O temor do petista é que a corrida pelo STF e o recrudescimento de ataques mútuos acabem respingando no Planalto. Na visão do presidente, a briga expõe e enfraquece o governo, e a pressão, em especial de aliados, tem como efeito deslegitimar seus critérios de escolha.

A escolha do substituto de Lewandowski no STF é uma decisão importante e sensível, que terá repercussões não apenas no âmbito jurídico, mas também político. É preciso aguardar os próximos capítulos dessa disputa para saber como Lula irá conduzir esse processo.

