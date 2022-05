Lula se irrita com preocupação sobre sua segurança e diz que 'é a política que define a agenda'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem demonstrado irritação com a preocupação de aliados com sua segurança, informa Bela Megale, do jornal O Globo. Parte significativa da direção do PT defende que as agendas do ex-presidente "devem acontecer prioritariamente em locais fechados e com controle de acesso, para garantir a presença somente de apoiadores de Lula". Eles avaliam que o melhor a se fazer em eventos grandes é garantir o controle de acesso para que o público seja formado por simpatizantes do petista.

Muitos manifestam medo com o que a polarização da política brasileira pode causar.

A ala do PT que manifesta preocupação com Lula quer que o ex-presidente fique afastado dos populares, com grades o separando do público.

Por outro lado, Lula não costuma submeter suas agendas à segurança e defende que é ela quem tem que se adaptar aos locais e formatos dos atos que ele participa.

Lula "se queixa quando chega a um local e vê as pessoas separadas por grades" e costumeiramente quebra o protocolo para fazer o "corpo a corpo" com o eleitorado. O ex-presidente tem repetido que “a segurança não manda na política” e que é a “política que define a agenda”.

À Megale, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou: "sempre vamos ver a segurança de Lula com atenção, como sempre cuidamos, mas esse cuidado não vai paralisar a agenda".

