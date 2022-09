Lula se reúne com o Departamento de Estado dos EUA

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se reúne nesta quarta-feira (21) com representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, informa a CNN Brasil.

Participará do encontro o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, a principal autoridade do governo estadunidense no Brasil atualmente.

Acompanharão Lula o ex-chanceler Celso Amorim e o senador Jacques Wagner.

"O encontro vem sendo tratado com reserva pelos dois lados. A ideia era que ele já tivesse acontecido. Depois, ficou acordado que ocorreria entre o primeiro e o segundo turno. E na última negociação o acerto era de que ocorresse apenas após o fim das eleições. Mas como as pesquisas passaram a apontar a possibilidade real de a eleição acabar no primeiro turno, os dois lados avaliaram que seria melhor que o encontro ocorresse o quanto antes. O plano é que eles se encontrem em São Paulo, na sede do Instituto Lula", diz a reportagem.

O governo dos EUA quer garantir que respeitará o resultado das urnas e planeja já discutir uma agenda bilateral, como a pauta de meio ambiente.

Em nota, a embaixada dos EUA no Brasil afirma: "como prática, diplomatas norte-americanos da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil se reúnem regularmente, de forma privada, com partidos políticos e candidatos. Vemos como uma valiosa oportunidade para o governo dos EUA ouvir as perspectivas sobre eventos atuais e opiniões políticas sobre questões de interesse mútuo. Nós planejamos continuar com este esforço para encontrar com todos os principais candidatos presidenciais das eleições de outubro.

"A liderança da Embaixada já convidou todos os principais candidatos presidenciais, sem definir uma prioridade, com o propósito de discutir suas opiniões sobre as relações bilaterais.

Alguns já aceitaram, e estamos aguardando a confirmação de outros candidatos".

