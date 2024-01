Lula se reúne nesta terça-feira com chanceler Mauro Vieira e discute os desafios da política externa

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira (23), no Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, para encarar os desafios do Itamaraty em 2024. O Brasil assumiu grandes responsabilidades perante a comunidade internacional, entre estas a presidência do G20, cuja cúpula se realizará no Rio de Janeiro, em novembro deste ano.

O ano de 2024 traz uma série de desafios significativos para o Itamaraty. Em um contexto global cada vez mais complexo e dinâmico, a diplomacia brasileira enfrenta a necessidade de se adaptar a novas realidades geopolíticas, econômicas e sociais.

As tensões geopolíticas podem impactar diretamente os interesses nacionais do Brasil. O Itamaraty enfrentará o desafio de equilibrar relações com diferentes países e blocos, mantendo uma postura independente e promovendo a cooperação internacional em questões como segurança, paz e direitos humanos.

Também é desafiadora a dinâmica do comércio internacional. O Itamaraty terá que lidar com a promoção de interesses econômicos do Brasil em um ambiente global competitivo. A diversificação de parceiros comerciais, a facilitação de investimentos estrangeiros e a resolução de conflitos comerciais emergentes serão tarefas cruciais para a diplomacia brasileira.

