Lula se solidariza com vítimas das chuvas e diz que vai retomar verbas para prevenção de desastres

Manifestação do presidente eleito contrasta com o silêncio de Bolsonaro, que ainda deixou somente R$ 2 milhões para contenção de encostas em 2023 edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se solidarizou nesta sexta-feira (2) com as vítimas das fortes chuvas que atingem nos últimos dias cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

"Minha solidariedade e meus sentimentos para as famílias que estão sofrendo com as fortes chuvas", escreveu. Ele ainda prometeu "retomar verbas para prevenção de desastres naturais e defesa civil".

>>> Bolsonaro deixou Defesa Civil com apenas R$ 2 milhões para contenção de encostas em 2023, diz transição de Lula

O presidente eleito também afirmou: "[precisamos] enfrentar juntos as catástrofes e as mudanças climáticas".

A manifestação de Lula contrasta com o silêncio de Jair Bolsonaro (PL), que ainda por cima deixou a Defesa Civil com orçamento escasso para 2023. A verba disponível para contenção de encostas, por exemplo, é de apenas R$ 2 milhões, segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Precisamos retomar verbas para prevenção de desastres naturais e defesa civil. E enfrentarmos juntos as catástrofes e a mudanças climáticas. — Lula (@LulaOficial) December 2, 2022

